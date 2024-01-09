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20:21, 9 января 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о резких перепадах давления

Синоптик Позднякова: резкие перепады давления ожидаются в Москве 10-12 января

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

С 10 по 12 января в Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«С 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба. Это будет связано с нырянием атлантического циклона на восток Центрального федерального округа. 12 января в тылу циклона давление будет расти, а к 13 января вернется к норме», — рассказала синоптик.

Позднякова отметила, что колебаться будет и температура воздуха. Такие погодные условия могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей — возможны боли в голове и сердце.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде на Крещение. В ночь на 19 января синоптики ожидают резкое потепление. После сильных морозов, которые вернутся в столицу 18 января, разница в температуре может достигать 10 градусов.

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      Нина Ташевская
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