Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:53, 9 января 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал совет для правильного начала рабочих будней после праздников

Фото: Unsplash

Врач и ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников дал россиянам совет для правильного начала рабочих будней после новогодних праздников. В беседе с «Лентой.ру» доктор рекомендовал не приступать к активной работе в первый день после окончания отдыха.

«Сначала нужно настроиться, выкинуть из головы отдых. Всегда трудно после путешествий, экскурсий в суету городов и потоки машин возвращаться, просто некуда деться», — высказался специалист.

Доктор отметил, что после продолжительного отдыха нельзя сразу погружаться в активную работу. Мясников вспомнил, как в больнице в США, сотрудником которой он был, даже после кратковременного отпуска врачей не допускали к активной работе в первый день. «Это как высокотренированный спортсмен не может отдохнуть и потом на том же на пике работать. Ты первый день на подхвате, тебя особо не нагружают, понимая, что тебе нужен день, чтобы врубиться», — пояснил медик.

Специалист подчеркнул, что после праздников главное — преодолеть себя. «Это как гимнастикой заниматься, ты утром встаешь, тебе страшно не хочется заниматься, ты себя преодолеваешь, потом втягиваешься», — заключил он.

Ранее Мясников назвал три разрушающие здоровье привычки. «Первая привычка, которая разрушает здоровье, — сидеть на попе ровно. Вторая — подвергаться унынию, и третья — относиться к вещам избыточно серьезно», — объяснил доктор. Медик также назвал фатализм необходимым для здоровья условием.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Будто открылись врата ада» Украинский военный рассказал о новейшем оружии Российской армии

      Губернатор раскрыл состояние раненых при обстреле Белгорода

      Пушков напомнил шведам о поражении под Полтавой

      Доктор Мясников дал совет для правильного начала рабочих будней после праздников

      Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180

      Офицер ВСУ призвал Киев производить больше дронов

      Российские военные уничтожили немецкие кассетные мины

      В ворота Белого дома врезался автомобиль

      Минобороны сообщило об улучшении тактического положения на донецком направлении

      Минобороны сообщило об уничтожении четырех командно-наблюдательных пунктов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости