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13:27, 9 января 2024Бывший СССР

На Украине без света остались более тысячи населенных пунктов

Минэнерго Украины: из-за непогоды в стране обесточено 1025 населенных пунктов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Из-за неутихающей непогоды на Украине без света остались более 1000 населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство энергетики страны в своем Telegam-канале.

По состоянию на утро 9 января, на территории республики были обесточены 1025 населенных пунктов. Наибольшее число отключений электроэнергии произошло в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины из-за шквального ветра и обледенения линий электропередачи.

«В Днепропетровской области без электроснабжения почти 29 тысяч потребителей в 324 населенных пунктах, в Одесской области обесточены 268 населенных пунктов, в Николаевской области — 215, в Кировоградской области — 146 населенных пунктов», — сообщает Минэнерго.

Днем ранее на территории республики без света оставались 850 населенных пунктов. Для поддержания энергосистемы Украины Киев импортирует электричество из Словакии и Румынии.

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      Александр Курбатов
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