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12:00, 9 января 2024Бывший СССР

На Украине военкомы начали ловить призывников в общественном транспорте

В Одессе военкомы начали забирать мужчин из общественного транспорта

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали забирать мужчин из общественного транспорта. Об этом сообщает украинский Telegram-канал headlines.

Как отмечают очевидцы, военкомы остановили трамвай, после чего вывели из него всех мужчин и погрузили их в автобус. Незадолго до этого в городе уже была подобная ситуация, когда представители ТЦК остановили троллейбус и провели в нем проверку.

В декабре репрессивные методы мобилизации отказался поддержать зампредседателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, недопустима ситуация, когда военкомы ловят призывников и запихивают их в машины, заламывая руки.

Ранее стало известно, что на Украине женщина извинилась перед Вооруженными силами Украины за опубликованное видеообращение, в котором она заявляет, что ее мужа похитили из машины сотрудники ТЦК. Инцидент произошел в Закарпатье, в ролике она просила о помощи.

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      Александр Курбатов
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