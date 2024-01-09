На Украине военкомы начали ловить призывников в общественном транспорте

В Одессе военкомы начали забирать мужчин из общественного транспорта

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали забирать мужчин из общественного транспорта. Об этом сообщает украинский Telegram-канал headlines.

Как отмечают очевидцы, военкомы остановили трамвай, после чего вывели из него всех мужчин и погрузили их в автобус. Незадолго до этого в городе уже была подобная ситуация, когда представители ТЦК остановили троллейбус и провели в нем проверку.

В декабре репрессивные методы мобилизации отказался поддержать зампредседателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, недопустима ситуация, когда военкомы ловят призывников и запихивают их в машины, заламывая руки.

Ранее стало известно, что на Украине женщина извинилась перед Вооруженными силами Украины за опубликованное видеообращение, в котором она заявляет, что ее мужа похитили из машины сотрудники ТЦК. Инцидент произошел в Закарпатье, в ролике она просила о помощи.