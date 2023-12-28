На Украине отказались поддержать репрессивные методы мобилизации

Депутат Рады Чернев отказался поддержать репрессивные методы мобилизации

Зампредседателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отказался поддержать репрессивные методы мобилизации, которые указаны в новом законопроекте. Его цитирует РИА Новости.

«Лично я не согласен с тем, что акцент должен быть сделан на репрессивных методах мобилизации. Необходимо предоставить максимальную информацию людям о происходящем после того, как они пересекают порог военкомата», — сказал он. Депутат отметил, что в обществе, парламенте и комитете Рады сложилась неоднозначная реакция на документ.

Ситуация, когда военкомы ловят призывников и запихивают их в машины, заламывая руки, является недопустимой, подчеркнул Чернев. Он убежден, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией. По его словам, людей нужно мотивировать, а не запугивать.

Ранее правительство Украины внесло в Раду новый законопроект о мобилизации. Позднее уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец назвал противоречащими конституции страны некоторые положения документа. Омбудсмен объяснил, что законопроект, в частности, запрещает гражданам распоряжаться собственным имуществом.