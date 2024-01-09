Немецкая компания построит на Украине центр обслуживания военной техники

Депутат Фабер: Flensburger Fahrzeugbau построит на Украине военный техцентр

Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH построит в Западной Украине центр технического обслуживания военной техники. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил депутат бундестага Маркус Фабер.

Отмечается, что в данном техцентре будет проводиться ремонт танков Leopard 1A5, инженерной и противоминной техники WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs и пусковых установок ПВО IRIS-T SLS.

По словам политика, это положительно отразится на ходе боевых действий. «Для Украины это означает огромный рост эффективности, поскольку отпадет необходимость в дорогостоящей и длительной транспортировке за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте», — объяснил он.

Ранее депутат немецкого парламента Маттиас Моосдорф заявил, что Европейский союз потерял 500 миллиона евро из-за санкций против России. Он уточнил, что в самой России напротив укрепляется менталитет «осажденной крепости».

