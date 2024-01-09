В Германии оценили потери ЕС от антироссийских санкций в 500 миллионов евро

Депутат бундестага Моосдорф: ЕС потерял 500 млн евро от санкций против России

Европейский союз (ЕС) потерял 500 миллионов евро от санкций против России. Потери объединения оценил депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф в интервью «Известиям».

«Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет "осажденной крепости". Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили 500 миллионов евро», — сказал депутат бундестага.

Он отметил, что невозможно выиграть в прямом противостоянии с ядерной державой, поскольку это «просто смешно и было обречено с самого начала».

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова к санкциям Евросоюза. Дипломат подчеркнул, что новая санкционная волна ЕС не стала сюрпризом для Москвы, поскольку подобных «было уже немало».