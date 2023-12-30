В России заявили о готовности к санкциям Евросоюза

Дипломат МИД РФ Биричевский заявил о готовности России к санкциям Евросоюза

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова к санкциям Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что новая санкционная волна ЕС не стала для нас сюрпризом для Москвы, поскольку подобных «было уже немало». По его мнению, арсенал европейских ограничений истощается.

«Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает», — отметил он.

Представитель МИД добавил, что антироссийские санкции не остаются без реакции Москвы. Он допустил, что контрмеры носят как открытый, так и непубличный характер, они также могут быть симметричными или асимметричными в зависимости от обстоятельств.

Ранее в Министерстве экономики ФРГ заявили, что Европейский союз начал подготовку новых пакетов санкций против России, включая проработку предотвращения их обхода. «Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты», — отметили в ведомстве.