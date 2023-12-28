В Германии анонсировали разработку новых санкций против России

Минэкономики ФРГ: ЕС начал подготовку новых пакетов санкций против России

Европейский союз (ЕС) начал подготовку новых пакетов санкций против России, включая проработку предотвращения их обхода. Об этом заявили в Министерстве экономики Германии, передает ТАСС.

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода будут обнаруживаться и пресекаться», — отметил представитель Минэкономики ФРГ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал положительный эффект антироссийских санкций. По его мнению, народ России только сплотился из-за санкций и надежды стран Запада на рост протестных настроений не оправдались.