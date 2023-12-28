Лавров: Запад антироссийскими санкциями добился только сплочения народа России

Народ России только сплотился из-за санкций Запада и давления на Москву. Такое положительное последствие антироссийских ограничений назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Санкции должны были взбудоражить народ, должны были поднять протестные волны, они добились сплочения страны, сплочения народа», — констатировал глава МИД России.

Раннее Лавров предупредил, что в будущем году мир может опять пострадать от геополитических козней Запада. Он подчеркнул, что от новых эскалаций в 2024 году никто не застрахован, поскольку правящие круги западных стран провоцируют кризисы для решения собственных задач за счет других народов.