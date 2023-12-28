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12:08, 28 декабря 2023Мир

Лавров назвал положительное последствие антироссийских санкций

Лавров: Запад антироссийскими санкциями добился только сплочения народа России

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Народ России только сплотился из-за санкций Запада и давления на Москву. Такое положительное последствие антироссийских ограничений назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Санкции должны были взбудоражить народ, должны были поднять протестные волны, они добились сплочения страны, сплочения народа», — констатировал глава МИД России.

Раннее Лавров предупредил, что в будущем году мир может опять пострадать от геополитических козней Запада. Он подчеркнул, что от новых эскалаций в 2024 году никто не застрахован, поскольку правящие круги западных стран провоцируют кризисы для решения собственных задач за счет других народов.

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      Дарья Балацкая
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