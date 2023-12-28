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05:11, 28 декабря 2023Мир

Лавров предупредил о геополитических кризисах из-за козней Запада в 2024 году

Лавров: от геополитических козней Запада в 2024 году никто не застрахован

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Существующие мировые потрясения являются следствием геополитических козней Запада, и от новых эскалаций в 2024 году никто не застрахован. Об этом в интервью ТАСС предупредил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мир продолжает штормить, и одна из причин в том, что правящие круги Запада провоцируют кризисы за тысячи километров от своих границ ради решения собственных задач за счет других народов. И такое понимание в мире растет», — заявил министр иностранных дел РФ. По его словам, западные страны таким образом пытаются удержать затухающее доминирование на политической арене.

Лавров отметил, что государства-партнеры России осознают происходящее и солидарны с мнением Москвы, что рано или поздно Запад должен будет «принять реалии многополярного мира», чтобы вопросы решались исходя из баланса интересов.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил неэффективность политики западных государств, которые продолжают вооружать Украину и отказываются вести диалог с Москвой. По его мнению, в конечном итоге все больше стран начнут осознавать свои ошибки в данном вопросе.

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      Александра Синицына
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