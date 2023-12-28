Дипломат указал на неэффективность антироссийской политики Запада

Постпред в Вене Ульянов: антироссийская политика Запада не работает

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил неэффективность политики западных государств, которые продолжают вооружать Украину и отказываются вести диалог с Москвой. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«В целом, по-моему, становится все более очевидным, что нынешняя политика, основанная, с одной стороны, на забвении дипломатии, а с другой — на массированных поставках оружия, не срабатывает», — заявил дипломат.

По его мнению, в конечном итоге все больше стран начнут осознавать свои ошибки в данном вопросе и делать нужные выводы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада поднимают ставки в украинском конфликте, поставляя дальнобойное оружие Украине.