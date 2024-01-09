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13:01, 9 января 2024Из жизни

Голый мужчина нырнул в огромный аквариум в магазине

В США голый мужчина прыгнул в аквариум в магазине для рыбалки

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

Мужчина из США решил искупаться голым в декоративном аквариуме и был арестован. Об этом сообщает Click Orlando.

42-летний житель штата Алабама разбил машину, в которой находился вместе с семьей, возле магазина для рыбалки Bass Pro Shop недалеко от Бирмингема. После этого американец разделся догола внутри магазина и прыгнул «бомбочкой» в огромный декоративный аквариум. Там он какое-то время провел под искусственным водопадом.

После прибытия полиции мужчина ненадолго вылез, чтобы вступить в перепалку с правоохранителями, но вскоре нырнул обратно. После пяти минут в воде он решил взобраться на стеклянную стенку аквариума, но упал с нее на пол. В этот момент полицейские арестовали его. Американцу предъявили обвинения в хулиганстве и непристойном публичном поведении.

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