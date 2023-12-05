Женщина разделась догола в попытке отомстить за измену

New York Post: в США женщина узнала об измене бойфренда и выбросила все его вещи

Жительница США разделась догола и выбросила все вещи бойфренда из окна квартиры в попытке отомстить ему за измену. Об этом сообщает New York Post.

34-летняя женщина из города Нью-Йорк уличила партнера в неверности, когда вернулась домой и обнаружила его с любовницей в постели. Американка пришла в ярость и начала выбрасывать одежду партнера с балкона шестого этажа. По словам соседей, снявших произошедшее на видео, на этом женщина не остановилась: следом за предметами гардероба из окна полетели ваза, пуфик, зеркало и бытовая техника, принадлежавшие изменнику.

Вскоре к дому прибыла полиция. Правоохранители перекрыли часть дороги под балконом квартиры. Когда женщина избавилась от всех вещей партнера, то в порыве гнева разделась догола. Ее доставили в больницу для проведения осмотра.

Согласно информации управляющей компании, американка прожила с мужчиной в квартире прочти пять лет.

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