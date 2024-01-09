Обвинение запросило 13 лет для экс-министра лесного хозяйства Красноярского края

Обвинение запросило срок для экс-министра лесного хозяйства Красноярского края

Гособвинение запросило 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 17,8 миллиона рублей для экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова. Об этом во вторник, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

Как установил суд, с 4 марта 2018 года по 21 марта 2020 года обвиняемый получил от лесозаготовителей через брата, выступавшего посредником, три с половиной миллиона рублей за выделение рентабельных лесных участков и сокращенные сроки выдачи разрешительной документации на вырубку.

Мислодудов обвиняется также в том, что с 8 по 28 августа 2018 года он получил от знакомого предпринимателя 1 миллион рублей за оказание содействия в заключении договора аренды лесного участка. В ходе заседаний обвиняемый не признал своей вины, заявив, что брат перечислял ему деньги на счет в качестве займов и других семейных взаимоотношений.