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14:37, 9 января 2024Силовые структуры

Обвиненного в расправе над дочерью россиянина реабилитировали

Суд на Урале реабилитировал мужчину, обвиненного бывшей женой в убийстве дочери

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Суд в Екатеринбурге реабилитировал лидера патриархально-консервативного движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, который был обвинен бывшей женой в расправе над их общей дочерью. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Андрея Конышева.

За почти месяц нахождения под стражей мужчине выплатят 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Брезгина задержали 3 июня 2022 года в Сысерти по подозрению в расправе над семилетней дочерью. Спустя несколько дней его поместили в СИЗО. Арестованный уверял, что девочка жива и находится в безопасном месте.

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      Олеся Мицкевич
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