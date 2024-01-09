Обвиненного в расправе над дочерью россиянина реабилитировали

Суд на Урале реабилитировал мужчину, обвиненного бывшей женой в убийстве дочери

Суд в Екатеринбурге реабилитировал лидера патриархально-консервативного движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, который был обвинен бывшей женой в расправе над их общей дочерью. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Андрея Конышева.

За почти месяц нахождения под стражей мужчине выплатят 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Брезгина задержали 3 июня 2022 года в Сысерти по подозрению в расправе над семилетней дочерью. Спустя несколько дней его поместили в СИЗО. Арестованный уверял, что девочка жива и находится в безопасном месте.

