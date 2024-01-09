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19:40, 9 января 2024Путешествия

Пассажир бизнес-класса возмутился ужасным запахом голых ног попутчицы

Фото: Gus Ruballo / Unsplash

Пассажир бизнес-класса индийской авиакомпании Air India возмутился поведением попутчицы, которая разместила голые ноги на его подлокотнике. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

Пользователь с ником ovijf прикрепил к посту несколько фото, на которых видны женские ступни с длинными ногтями, лежащие возле окна и между сиденьями.

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«Вот так прошел мой полет бизнес-классом Air India, — написал пассажир. — Я несколько раз любезно попросил убрать ноги, но безуспешно. Я проснулся, оттого что ногти этой женщины вонзились в мою руку. И запах был ужасным».

В комментариях к публикации путешественник также рассказал, что сотрудники авиакомпании не отреагировали на его жалобу, поэтому ему пришлось положить в пространство между окном и сиденьем подушки, одеяла и рюкзак. «Мне совершенно не хотелось касаться этих гремлинских ног», — пожаловался мужчина, добавив, что это был самый отвратительный рейс в его жизни.

Пост на Reddit собрал более пяти тысяч комментариев. «Я бы со всей силы раздавил эту ногу локтем», «Серьезно, что не так с этими отвратительными монстрами? Это общественное место, а не их гостиные», «Вы можете лететь в бизнес-классе и при этом иметь дело с невоспитанными людьми, у которых есть деньги», — возмутились пользователи форума.

Ранее другая пассажирка самолета неизвестной авиакомпании, летевшая в бизнес-классе, закинула голые ноги на спинку кресла попутчицы и вызвала споры в сети. Сидящая впереди женщина запечатлела на фото, как над ее головой торчат ступни пассажирки с заднего кресла.

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      Марина Черняк
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