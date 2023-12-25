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20:54, 25 декабря 2023Путешествия

Отвратительный поступок пассажирки бизнес-класса вызвал споры в сети

BNN Breaking: пассажирка закинула ноги на спинку кресла и вызвала споры в сети

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Пассажирка самолета неизвестной авиакомпании, летевшая в бизнес-классе, закинула голые ноги на спинку кресла попутчицы и вызвала споры в сети. Об этом сообщает BNN Breaking.

По информации издания, сидящая впереди женщина запечатлела на фото, как над ее головой торчат ноги пассажирки с заднего кресла. Снимок распространился в сети и вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Многие комментаторы были раздосадованы «отвратительным» поступком путешественницы, заметив, что в общественных местах такое неуместно.

Однако нашлись и те, кто встал на ее защиту. Юзеры заявили, что действия женщины не приносили никому вреда, а поднятие ног может быть необходимостью, если полет длится долго.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.

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      Зарина Дзагоева
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