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18:43, 9 января 2024Путешествия

Пассажирка нашла способ смотреть кино в самолете и возмутила пользователей сети

Кадр: @idaaugusta / TikTok

Пассажирка самолета нашла необычный способ смотреть кино в самолете с помощью телефона и возмутила пользователей сети. Соответствующий ролик она выложила в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

На видео датчанка по имени Ида Августа разместилась на своем месте, предварительно перевернув назад чехол подголовника кресла, находящегося спереди. Таким образом получилось, что тонкая ткань свисала прямо перед лицом девушки. Далее она сняла чехол со своего смартфона и надела его обратно, перед этим заправив в него и ткань подголовника.

Такая конструкция позволила пассажирке смотреть фильмы во время полета, пока телефон висел на спинке переднего кресла. Однако пользователи посчитали лайфхак путешественницы эгоистичным, заметив, что она даже не спросила разрешения у попутчика, сидящего спереди.

Ранее блогерша раскрыла способ попасть в бизнес-класс самолета с помощью одного вопроса. Ее попутчица, купившая билет в эконом-класс, спросила бортпроводниц, можно ли повысить уровень комфортности, и ей разрешили сделать это за доплату в 700 лир (2,5 тысячи рублей).

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      Зарина Дзагоева
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