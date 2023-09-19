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14:38, 19 сентября 2023Путешествия

Блогер раскрыла способ попасть в бизнес-класс самолета с помощью одного вопроса

Способ получить место в бизнес-классе за 2,5 тысячи рублей восхитил подписчиков

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Частая путешественница и основатель портала для туристов Travel off path раскрыла способ заполучить место в бизнес-классе с помощью одного вопроса и восхитила подписчиков. Лайфхаком она поделилась в вирусном видео на своей странице в TikTok.

По словам блогерши Кэшли Кучеран (Kashlee Kucheran), она отправилась в поездку с подругой Сильвией (Sylvia) и забронировала место в бизнес-классе за сотни долларов, в то время как ее попутчица купила дешевый билет в экономе.

«Когда мы попали в аэропорт, Сильвия просто спросила у персонала, можно ли ей перейти в бизнес-класс и они ответили, что это возможно за доплату в 700 лир (2,5 тысячи рублей)», — уточнила автор ролика.

Таким образом, добавила Кучеран, за 2,5 тысячи долларов ее приятельница получила приоритетную посадку и возможность дождаться вылета в VIP-зоне.

«Не забудьте попробовать этот лайфхак, когда в следующий раз будете в аэропорту. Это один из самых простых способов получить дешевое повышение класса обслуживания, но люди постоянно об этом забывают», — подписала публикацию путешественница.

Ранее российская бикини-модель самовольно пересела в бизнес-класс и попала на видео. Девушка нагрубила экипажу самолета, а затем полиции.

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    Зарина Дзагоева
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