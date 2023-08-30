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14:49, 30 августа 2023Путешествия

Российская бикини-модель устроила скандал в самолете и попала на видео

Mash: бикини-модель устроила скандал в самолете на рейсе из Петербурга в Москву

Бикини-модель самовольно пересела в бизнес-класс самолета и устроила скандал, когда ее попросили вернуться на свое место. Видео инцидента попало в распоряжение Telegram-канала Mash.

33-летняя Яна П. из Воронежа летела из Санкт-Петербурга в Москву. Она приобрела место в экономклассе, но рейс задержали на два часа. Россиянка заявила, что из-за долгого ожидания у нее обострился остеохондроз, и пересела в бизнес-класс. Когда стюардессы попросили женщину вернуться на место, она закатила скандал.

Как уточнил канал, модель чуть не сорвала рейс, но пилоты решили не прерывать полет и сообщили о действиях дебоширки полиции. По прибытии в Шереметьево пассажирку встретили правоохранители, с которыми она тоже вела себя грубо и дерзко. «Не надо меня трогать, я сейчас в прямом эфире!» — кричала россиянка.

При этом канал не уточнил дальнейшую судьбу путешественницы.

Ранее россиянин отказался улетать из Санкт-Петербурга в Грозный и пригрозил взорвать самолет. В итоге его сняли с рейса и передали полиции.

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    Мария Борисова
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