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15:04, 9 января 2024Мир

Польский генерал заявил о неспособности НАТО противостоять России

Rzeczpospolita: генерал Скшипчак заявил, что НАТО не может противостоять России

Фото: Janis Laizans / Reuters

НАТО и Европейский союз не могут противостоять России. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

«Это худший из возможных сценариев для сражающихся на фронте войск», — подчеркнул военный, добавив, что западные страны за два года украинского конфликта так и не смогли выработать стратегию противостояния России.

По его словам, неспособность Запада поменять ситуацию наибольшим образом устраивает российского лидера Владимира Путина. «У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать», — заключил Скшипчак.

Ранее французский политолог Брюно Тетре заявил, что к апрелю 2024 года Одесса и Харьков перейдут под контроль России, а Украина окончательно потеряет выход к Черному морю.

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      Виктория Кондратьева
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