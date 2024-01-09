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14:18, 9 января 2024Мир

Во Франции спрогнозировали потерю Украиной выхода к Черному морю

Le Point: политолог Брюно Тетре спрогнозировал взятие Россией Одессы и Харькова

Фото: Nacho Doce / Reuters

К апрелю 2024 года Одесса и Харьков перейдут под контроль России, а Украина окончательно потеряет выход к Черному морю. С таким прогнозом выступил французский политолог Брюно Тетре в своей статье для журнала Le Point.

По мнению эксперта, украинский конфликт завершится в октябре 2025 года. «В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками», — описал он возможное окончание конфликта.

Тетре отметил, что на фоне неудач Вооруженных сил Украины западная поддержка Киева будет постепенно уменьшаться, и российские войска весной 2024 года смогут прорвать оборону на юго-востоке и северо-востоке страны, взяв Харьков и Одессу.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что специальная военная операция, по его мнению, закончится весной-летом 2024 года. По его словам, на Украине происходят тектонические процессы, которые разрывают ее изнутри.

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      Виктория Кондратьева
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