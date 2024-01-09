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20:40, 9 января 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер описал жизнь в США словами «остаешься в полном одиночестве»

Фото: Michael Ho Wai Lee / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярный российский YouTube-блогер Энтони Юлай (настоящее имя — Антон Ульянов), учившийся четыре года в одном из университетов Нью-Йорка, рассказал, что чувствовал себя там одиноко. Подробности жизни в США он раскрыл в выпуске шоу «Раздевалка», доступном на YouTube.

«Это была действительно школа жизни. Потому что ты остаешься в полном одиночестве», — описал он впечатления от учебы в университете Лонг-Айленда, находящемся в Нью-Йорке.

По словам блогера, когда он только поступил в вуз, ему было сложно найти друзей. Американцы, отметил Юлай, поступали туда вместе со своими школьными друзьями, а иностранцы искали своих соотечественников. Ульянов пожаловался, что русскоговорящих студентов было всего двое. «[Они] окончили университет через полгода после того, как я туда поступил. Что же такое происходит, где русская душа в этом универе?» — посетовал он.

Ранее популярная российский блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) пожаловалась на цены на Гавайях. По ее словам, стоимость жилья и продуктов в этом штате очень высокая.

Юлай снимает на YouTube обзоры на литературные произведения современных авторов. На его канал на видеохостинге подписаны 1,23 миллиона человек.

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