Попутчик изнасиловал россиянку в купе

Попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в поезде Москва — Сухум

Попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в поезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что 29 декабря ехала с дочерью в поезде Москва — Сухум. Фигурант ехал с ними в купе. Он надругался над женщиной и приставал к ребенку.

Пострадавшая отметила, что у ее дочери из-за пережитого стресса начались проблемы со здоровьем.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Зеленограде пьяный мужчина изнасиловал знакомую в квартире одного из жилых домов города.