Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:07, 9 января 2024Силовые структуры

Попутчик изнасиловал россиянку в купе

Попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в поезде Москва — Сухум

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в поезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что 29 декабря ехала с дочерью в поезде Москва — Сухум. Фигурант ехал с ними в купе. Он надругался над женщиной и приставал к ребенку.

Пострадавшая отметила, что у ее дочери из-за пережитого стресса начались проблемы со здоровьем.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Зеленограде пьяный мужчина изнасиловал знакомую в квартире одного из жилых домов города.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      В Москве в ЖК «Город на реке» коридоры превратились в реки

      Эксперт оценил долю проходящих в обход SWIFT платежей

      В Курской области при атаке ВСУ погибла женщина

      Власти раскрыли причину срабатывания системы ПВО в российском регионе

      Раскрыт комплект очков дополненной реальности Apple

      Действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» прекращено

      Назван срок завершения строительства новой ветки метро Москвы

      Солист группы «Щенки» прокомментировал свое выступление в одном носке

      Россиянкам назвали пять модных трендов на 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости