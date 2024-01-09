Россиянин выпил и изнасиловал знакомую в квартире

В Зеленограде пьяный мужчина изнасиловал знакомую в квартире и был задержан

В Зеленограде пьяный мужчина изнасиловал знакомую в квартире одного из жилых домов города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Насильника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 4 января мужчина выпил и изнасиловал знакомую, которая была с ним в квартире. После случившегося девушке удалось сбежать и вызвать полицию.

Ранее в Забайкальском крае трое мигрантов получили сроки за изнасилование 21-летней россиянки.