Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 9 января 2024Силовые структуры

Россиянин выпил и изнасиловал знакомую в квартире

В Зеленограде пьяный мужчина изнасиловал знакомую в квартире и был задержан

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Зеленограде пьяный мужчина изнасиловал знакомую в квартире одного из жилых домов города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Насильника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 4 января мужчина выпил и изнасиловал знакомую, которая была с ним в квартире. После случившегося девушке удалось сбежать и вызвать полицию.

Ранее в Забайкальском крае трое мигрантов получили сроки за изнасилование 21-летней россиянки.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Под Москвой после массового отключения тепла задержан высокопоставленный чиновник. Накануне проблемой занялся Путин

      На Украине заявили об острой нехватке управляемых зенитных ракет

      Американец попался в Москве с наркотиками

      В Минобороны сообщили об отходе подразделений ВСУ на одном из направлений

      Александр Емельяненко принял ислам

      России предрекли длительное сохранение кадрового дефицита

      Солиста группы «Щенки» задержали в аэропорту после выступления без одежды

      В России ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки

      Редкого для Камчатки зверя сняли на видео во время патрулирования заповедника

      В Белоруссии завершили расследование о крупнейшем скам-сообществе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости