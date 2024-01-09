Пожаловавшуюся на кучу снега перед домом россиянку избили и оттаскали за волосы

Е1.ru: жительницу Урала избили и оттаскали за волосы из-за жалобы на кучу снега

Жительницу Североуральска Свердловской области избили и оттаскали за волосы из-за жалобы на неубранную кучу снега перед домом. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, в начале января россиянка опубликовала в соцсетях фотографии сугроба, который образовался перед ее домом после того, как по улице проехала снегоуборочная техника. На протяжении трех дней куча оставалась на месте, так что 7 января женщина не выдержала и воткнула в сугроб таблички с обращением к главе города и представителям коммунальных служб.

После этого власти обратили внимание на ситуацию. С жительницей Североуральска связался управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн. Он уточнил адрес дома, и вскоре после этого огромный сугроб вывезли.

Однако на этом история не закончилась. По словам женщины, к ней приехали директор компании «СибирьЭкоСтрой» и его сын.

«Вдвоем они оттаскали меня за волосы, испинали, нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку», — заявила горожанка.

Позже она обратилась в приемное отделение Североуральской ЦГБ, чтобы снять побои. Врачи зафиксировали у россиянки ушибы и другие травмы.

В полиции Североуральска корреспонденту E1.ru пояснили, что опросили потерпевшую и провели подомный обход улицы, чтобы отыскать свидетелей.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара ногами избила бабушку на детской площадке из мести за сына.