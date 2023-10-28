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21:36, 28 октября 2023Россия

Россиянка избила ногами пенсионерку из мести за ребенка

В Краснодаре женщина ногами избила бабушку на детской площадке из мести за сына

Полиция начала проверку после того, как женщина избила 73-летнюю пенсионерку на детской площадке в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское УМВД.

Ранее в сети появилось видео, на котором к сидящей на лавочке пенсионерке подошла женщина, повалила ее на землю и начала пинать и избивать руками. Правоохранительные органы установили, что нападавшей является 31-летняя жительница Сахалина, проживающая в Краснодаре. До нападения на бабушку она оставила двоих сыновей на детской площадке и ушла домой. Когда ее старший ребенок вернулся, то рассказал, что трехлетнего брата ударила неизвестная женщина. Мать вышла на улицу, где очевидцы, по ее словам, указали на пенсионерку. Тогда женщина напала на нее. Остановить избиение удалось очевидцам.

По данным ведомства, в настоящее время проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений пенсионерке. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровью. Также назначены проверки по факту возможных нанесений телесных повреждений ребенку.

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      Екатерина Подвигина
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