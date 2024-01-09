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06:57, 9 января 2024Россия

Пушков напомнил шведам о поражении под Полтавой

Сенатор Пушков: шведы никак не успокоятся со времен поражения под Полтавой

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Поражение в Полтавской битве не дает шведам покоя. На это обратил внимание сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал призыв министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Булина и главкома ВС страны Микаэля Бюдена к гражданам быть готовыми к войне. Сенатор напомнил, что Швеция является одной из первых стран в Европе «по уровню антироссийской паранойи». «Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой», — считает сенатор.

Ранее Карл-Оскар Булин заявил, что мир в Швеции не является константой. «Гражданская оборона — это не просто теоретическое упражнение. Информированность должна быть воплощена в практические действия», — сказал чиновник.

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      Марина Совина
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