Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:02, 9 января 2024Путешествия

Раскрыт топ популярных у россиян стран в 2024 году

АТОР: в 2024 году россияне устремятся в Турцию, Таиланд и на Шри-Ланку

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Туроператоры составили топ стран, которые будут популярны у российских туристов в 2024 году. Наиболее существенный прирост продаж туров ожидается в Турцию, раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что компании планируют привлечь россиян в Турцию в том числе за счет расширения полетной программы. Также ожидается, что в 2024 году путешественники устремятся в страны Юго-Восточной Азии.

Материалы по теме:
«Идем на Восток» В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
«Идем на Восток»В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
8 января 2024
«Лучшее, что я видел в жизни» Российские туристы полюбили зимнюю Турцию. Почему они летят на курорт вне сезона?
«Лучшее, что я видел в жизни»Российские туристы полюбили зимнюю Турцию. Почему они летят на курорт вне сезона?
5 января 2024

«Прогнозируемый прирост по Таиланду в 2024 году — плюс 9 процентов, по Шри-Ланке — плюс 2 процента. Укрепятся и другие страны Азии, тот же Китай», — сообщили в Fun&Sun.

Туроператор также спрогнозировал рост продаж путевок в ОАЭ на 21 процент и в Египет на 18 процентов. Кроме того, еще больше туристов могут привлечь Куба, Мальдивы, Сейшелы, Индонезия, Катар, Малайзия, Танзания, Маврикий, Италия, Абхазия и страны постсоветского пространства.

Ранее россиянам предложили скидки от 5 до 35 процентов на летний отдых в популярных пляжных странах. В рамках раннего бронирования путевок можно сэкономить на поездках в Грецию, Италию и на Кипр.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Стала известна судьба котельной Климовского патронного завода

      Морские поставки российской нефти резко упали

      В Москве в ЖК «Город на реке» коридоры превратились в реки

      Эксперт оценил долю проходящих в обход SWIFT платежей

      В Курской области при атаке ВСУ погибла женщина

      Власти раскрыли причину срабатывания системы ПВО в российском регионе

      Раскрыт комплект очков дополненной реальности Apple

      Действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» прекращено

      Назван срок завершения строительства новой ветки метро Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости