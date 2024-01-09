Раскрыт топ популярных у россиян стран в 2024 году

АТОР: в 2024 году россияне устремятся в Турцию, Таиланд и на Шри-Ланку

Туроператоры составили топ стран, которые будут популярны у российских туристов в 2024 году. Наиболее существенный прирост продаж туров ожидается в Турцию, раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что компании планируют привлечь россиян в Турцию в том числе за счет расширения полетной программы. Также ожидается, что в 2024 году путешественники устремятся в страны Юго-Восточной Азии.

«Прогнозируемый прирост по Таиланду в 2024 году — плюс 9 процентов, по Шри-Ланке — плюс 2 процента. Укрепятся и другие страны Азии, тот же Китай», — сообщили в Fun&Sun.

Туроператор также спрогнозировал рост продаж путевок в ОАЭ на 21 процент и в Египет на 18 процентов. Кроме того, еще больше туристов могут привлечь Куба, Мальдивы, Сейшелы, Индонезия, Катар, Малайзия, Танзания, Маврикий, Италия, Абхазия и страны постсоветского пространства.

Ранее россиянам предложили скидки от 5 до 35 процентов на летний отдых в популярных пляжных странах. В рамках раннего бронирования путевок можно сэкономить на поездках в Грецию, Италию и на Кипр.