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19:33, 26 декабря 2023Путешествия

Россиянам предложили пляжный отдых летом с 35-процентными скидками

АТОР: туроператоры предложили россиянам скидки до 35 процентов на летний отдых

Фото: Reuters

Российским туристам предложили скидки в размере от 5 до 35 процентов на летний отдых в популярных пляжных странах. Такие акции действуют в рамках раннего бронирования путевок, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, у «Русского Экспресса», Pegas Touristik, Fun&Sun есть туры на Кипр со скидками 15-20 процентов. Стоимость такого отдыха составит от 32 тысяч рублей на двоих, включая апартаменты без питания на семь ночей. Авиаперелет в сумму не входит. Туроператоры Ambotis Holidays, Space Travel и «Интурист» предлагают летний отпуск в Греции от 23 тысяч рублей, а у Space Travel и BSI Group есть экскурсионные и пляжные туры в Италию.

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«Как рассказали в компании BSI Group, классический экскурсионный тур по Италии с прилетом в Рим обойдется от 72 тысячи рублей на двоих, включая проживание, завтраки, четыре экскурсии и трансфер», — заметили в АТОР.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр заявила, что цены на отдых в Турции в летнем сезоне 2024 года будут ниже на 15-30 процентов при раннем бронировании. Специалист рекомендовала воспользоваться возможностью и брать путевки сейчас, чтобы не переплачивать впоследствии.

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      Зарина Дзагоева
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