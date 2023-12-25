Россиян предупредили о низких ценах на отдых в Турции в 2024 году

Цены на Турцию в 2024 году будут ниже на 30 процентов при раннем бронировании

Цены на отдых в Турции в летнем сезоне 2024 года будут ниже на 15-30 процентов при раннем бронировании. Такое условие назвала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

Специалист рекомендовала воспользоваться возможностью и брать путевки сейчас, чтобы не переплачивать впоследствии. «Сейчас идут очень хорошие акции раннего бронирования. Но при этом они у всех идут с разными сроками», — заметила Котляр.

По ее словам, у сети отелей Rixos Hotels акции до 15 января, а у некоторых — например, Regnum — вплоть до июня. Однако уже летом никаких скидок не будет, предупредила эксперт. Она подчеркнула, что цены станут на 30-40 процентов выше нынешних. Кроме того, на стоимость может повлиять нестабильный курс рубля и прогнозируемая в Турции «бешеная инфляция».

Ранее сообщалось, что новогодний отдых в Турции подешевел: туры продаются со скидками более 30 процентов. Заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российской международной академии туризма Роман Арсений рассказал, что еще в ноябре отдых в дорогих гостиницах в зимнем сезоне стоил около 230 тысяч рублей за двоих.