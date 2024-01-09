Раскрыты новые документы по делу миллиардера Эпштейна и фото с его острова

Суд в США раскрыл новые документы по делу Эпштейна, включая фото с его острова

Суд в США раскрыл новые документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними девушками. В новых документах содержатся показания Сары Рэнсом, которая была на тайном острове миллиардера, сообщает New York Post (NYP).

В показаниях она подробно рассказала, как финансист и его подруга Гислен Максвелл, предположительно. руководили сетью торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

«Нас вызывали к Эпштейну в течение дня. Сразу после Максвелл звонила еще одной девушке. А когда они закончили, позвали еще одну девушку. Слова "Джеффри хочет видеть тебя в своей спальне" означали, что пришла твоя очередь подвергнуться насилию», — заявила Рэнсом.

Некоторые из наиболее шокирующих обвинений Рэнсом были высказаны в электронных письмах журналистам, в том числе о том, что у Эпштейна якобы были секс-видео с участием экс-президента США Билла Клинтона, британского принца Эндрю и американского предпринимателя Ричарда Брэнсона.

Кроме того, Рэнсом предоставила серию фотографий, которые были сделаны на острове Литтл-Сент-Джеймс в 2006 году, в том числе фото Максвелл, французского модельного агента и друга Эпштейна Жан-Люка Брюнеля, а также самого миллиардера.

Ранее Федеральный окружной суд Манхэттена начал публиковать документы из дела Эпштейна, который в августе 2019 года, по официальной версии, свел счеты с жизнью в тюрьме. В список людей, которые фигурируют в материалах дела, попали бывшие президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон, британский принц Эндрю, иллюзионист Дэвид Копперфильд, астрофизик Стивен Хокинг и певец Майкл Джексон.