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10:39, 9 января 2024Культура

Раскрыты подробности состояния сбитого машиной поэта Рубинштейна

У сбитого машиной поэта Рубинштейна диагностировали отек мозга, ушибы и переломы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Globallookpress.com

Раскрыты подробности состояния российского поэта Льва Рубинштейна, которого в Москве сбила машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

По информации источника, у 76-летнего автора диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Помимо этого, состояние поэта осложняется отеком мозга. Известно, что Рубинштейн перенес операцию, после которой его погрузили в лечебный сон. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и нестабильное.

Об инциденте с автомобилем сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев. После случившегося Рубинштейна доставили НИИ им. Склифосовского.

В 2023 году Рубинштейн высказался об основных недостатках Москвы. Поэт признался, что ему кажется оскорбительной стилизация новых зданий, построенных на месте тех, которые раньше находились там, под старинные. Кроме того, его расстраивает снос давно знакомых ему зданий, которые он считал своими.

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      Анастасия Астахова
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