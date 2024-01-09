Известного российского поэта сбила машина в Москве. Он находится в тяжелом состоянии

В Москве автомобиль сбил российского поэта Льва Рубинштейна

Знакомые известного российского поэта Льва Рубинштейна сообщили, что его сбила машина в Москве. По их словам, он находится НИИ им. Склифосовского. После операции 76-летнего Рубинштейна погрузили в лечебный сон. Другие подробности о произошедшем в настоящий момент не приводятся.

Состояние поэта оценили как тяжелое

Об инциденте с автомобилем сообщил в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) поэт и журналист Игорь Иртеньев. «Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал он.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эти же сведения сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского. По словам журналистки Марии Слоним, после операции поэта погрузили в лечебный сон.

Лев Рубинштейн считается одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. В середине 70-х он пришел к собственному жанру — стихам на карточках. Первые произведения Рубинштейна были опубликованы в западных странах, в России он получил популярность в конце 1980-х годов.

Рубинштейн выступал против войны в Чечне и участвовал в митингах оппозиции

В 2003 году поэт подписал письмо против войны в Чечне. Авторы письма предлагали выйти на акцию протеста на Пушкинской площади в Москве. В частности, они обращались к коллегам, работающим в сфере искусства и науки.

Рубинштейн также активно участвовал в одиночных пикетах и митингах, организованных оппозицией. В мае 2012 года он присоединился к прогулке с писателями по Бульварному кольцу. Прогулка была организована с целью проверить, можно ли в Москве гулять по бульварам без санкции властей. Акция прошла мирно.

В марте 2013 года Рубинштейн принимал участие в серии одиночных пикетов за освобождение участниц Pussy Riot Марии Алёхиной и Надежды Толоконниковой. В марте 2022 года поэт выступил против проведения специальной военной операции на Украине.