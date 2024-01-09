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12:41, 9 января 2024Экономика

Россиянам стали чаще одобрять займы до зарплаты

Уровень одобрения по микрозаймам вернулся в России к докризисным показателям

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Россиянам стали чаще одобрять заявки на предоставление «займов до зарплаты» размером до 30 тысяч рублей. Доля положительных ответов по соответствующим запросам вернулась в 2023 году к докризисным показателям 2018-2020 годов, составив 53,1 процента, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), полученных от двух тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 5,7 процентных пункта, сообщили в НКБИ.

«Прежде всего это связано со стабилизацией ситуации в экономике, которая во многом и определяет платежное поведение заемщиков. Кроме того, в последние годы, на фоне регуляторных инициатив Банка России, сектор микрофинансирования существенно повысил качество управления рисками», — прокомментировал директор по маркетингу организации Алексей Волков.

В НКБИ также отметили, что чаще всего одобрение по микрозаймам получали жители Якутии (58,8 процента), Москвы (56,4 процента) и Ханты-Мансийского Автономного Округа (54,5 процента). Сильнее всего показатель вырос за год в Красноярском крае, Тюменской, Оренбургской, Волгоградской и Омской областях (на 7,2-7,7 процентных пункта).

Ранее стало известно, что в 2024 году темпы роста рынка микрофинансирования в России на фоне стабильного спроса могут сохраниться несмотря на ужесточение регулирования. Эксперты допустили прирост общего портфеля микрозаймов на 15-20 процентов вместо прогнозируемых ранее 5-10 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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