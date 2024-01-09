Рынку микрозаймов в России предсказали рост

«Эксперт РА»: в 2024 году темпы роста рынка микрофинансирования составят 15–20 %

Темпы роста рынка микрофинансирования в России в 2024 году могут сохраниться несмотря на ужесточение регулирования. Такие последствия для отрасли предсказали аналитики «Эксперт РА», их слова приводит «Коммерсантъ».

В следующем году прирост общего портфеля микрозаймов может составить 15–20 процентов вместо прогнозируемых ранее 5-10 процентов. По мнению аналитиков, он увеличится до 440 миллиардов рублей, при этом представители отрасли полагают, что он вырастет до 480 миллиардов.

«Портфель отрасли прирастет благодаря стабильному спросу на займы, усилиям ЦБ по повышению прозрачности рынка МФО, а также частичному перетоку банковских заемщиков и отказников», — пояснил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По мнению коммерческого директора Summit Group Елены Малышевой, предпосылок для снижения потребительского спроса сейчас нет.

Отрасль адаптировалась к снижению максимальной ставки по микрозаймам с 1 до 0,8 процента в день, изменению макропруденциальных лимитов, сокращению допустимой доли заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80 процентов, ограничению переплаты по займам с учетом штрафов и пеней и прочим принятым мерам по ужесточению регулирования, отметили опрошенные эксперты.

Часть представителей рынка полагают, что решения ЦБ охладить рынок приведут к снижению выдач от 10 до 50 процентов от текущих объемов и снижения прибыльности бизнеса.

«Ужесточение регулирования в 2024 году приведет к необходимости не только глобальной перестройки бизнес-моделей, скоринга, но и, возможно, докапитализации. Без финансовых вливаний рынок ждет стагнация», — отметил гендиректор Creditter Игорь Смирнов.

С 1 января в России вступили в силу новые ограничения по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт. Теперь допустимая доля выдач займов для клиентов с показателем долговой нагрузки от 50 до 80 процентов в первом квартале 2024 года составит 25 процентов вместо 30 процентов. Для кредитных карт лимит займов составит 10 процентов против 20. Для микрофинансовых организаций он снижен с 30 до 25 процентов.