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10:12, 9 января 2024Среда обитания

Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за протечку крыши

Житель Березников отсудил у УК более 200 тысяч рублей за протечку крыши

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Житель города Березники Пермского края отсудил у управляющей компании (УК) сотни тысяч рублей за протечку крыши. Об этом сообщает URA.RU.

Из-за протечки крыши квартиру россиянина затопило. Пострадавший решил подать в суд на УК и выиграл его — общий размер компенсации составил более 200 тысяч рублей. «Суд решил взыскать с управкомпании 189 тысяч 232 рубля за ущерб, 10 тысяч рублей за моральный вред, а также компенсировать истцу расходы на юридические услуги и оценку ущерба», — говорится в сообщении Березниковского городского суда.

Полученную сумму житель Березников потратил на ремонт квартиры и ремонт бытовой техники. Помимо компенсации россиянину, управляющей компании придется выплатить штраф в размере 99 тысяч рублей.

В декабре стало известно, что жительница Петербурга решила отсудить у города 600 миллионов рублей за больные легкие.

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      Полина Кислицына
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