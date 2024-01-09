Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за протечку крыши

Житель Березников отсудил у УК более 200 тысяч рублей за протечку крыши

Житель города Березники Пермского края отсудил у управляющей компании (УК) сотни тысяч рублей за протечку крыши. Об этом сообщает URA.RU.

Из-за протечки крыши квартиру россиянина затопило. Пострадавший решил подать в суд на УК и выиграл его — общий размер компенсации составил более 200 тысяч рублей. «Суд решил взыскать с управкомпании 189 тысяч 232 рубля за ущерб, 10 тысяч рублей за моральный вред, а также компенсировать истцу расходы на юридические услуги и оценку ущерба», — говорится в сообщении Березниковского городского суда.

Полученную сумму житель Березников потратил на ремонт квартиры и ремонт бытовой техники. Помимо компенсации россиянину, управляющей компании придется выплатить штраф в размере 99 тысяч рублей.

В декабре стало известно, что жительница Петербурга решила отсудить у города 600 миллионов рублей за больные легкие.