Силовые структуры
Россиянин пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета и попался
В Новосибирске задержали мужчину, 5 раз пытавшегося украсть мандарин из магазина
В Новосибирске сотрудники охранного агентства задержали местного жителя, пять раз пытавшегося украсть мандарин из супермаркета. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, все произошло 8 января. Мужчина пять раз приходил в магазин на улице Ударная, чтобы украсть мандарин, и его последняя попытка чуть не оказалась успешной. Злоумышленник уже взял фрукт с прилавка и пересек линию касс, но его задержали охранники.
Гвардейцы провели с новосибирцем профилактическую беседу и отпустили домой. О причинах его поступка не сообщается.
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