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16:37, 9 января 2024Силовые структуры

Российский уголовник заколол трех человек во время празднования Нового года

В Кисловодске пьяный рецидивист зарезал двух женщин и мужчину в новогоднюю ночь

Фото: СК РФ по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае задержали ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в расправе над тремя жителями Кисловодска. Об этом во вторник, 9 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ночью 31 декабря 2023 года мужчина пришел в гости в квартиру к сожительнице. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого мужчина внезапно схватил нож и нанес множественные колотые раны сожительнице, ее подруге и 33-летнему сыну. Ранения у всех троих оказались не совместимы с жизнью.

После учиненной расправы мужчина покинул квартиру, но был задержан по горячим следам. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.

28 декабря сообщалось, что в Ставропольском крае россиянин приревновал сожительницу и заколол предполагаемого соперника.

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      Владимир Седов
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