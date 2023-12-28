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19:23, 28 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин приревновал сожительницу и заколол предполагаемого соперника

Ревнивый россиянин предстанет перед судом за расправу над знакомым

Фото: Kevin Doran / Unsplash

В Ставропольском крае предстанет перед судом житель города Невинномысск, подозреваемый в расправе над знакомым. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 6 августа обвиняемый приревновал свою сожительницу к знакомому, в ходе начавшейся ссоры он схватил кухонный нож и нанес колющий удар в живот предполагаемого соперника. Полученная рана оказалась не совместима с жизнью. После задержания мужчина раскаялся в содеянном и во всем сознался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 декабря сообщалось, что в Архангельской области россиянка получила срок за нападение на ревновавшего ее сожителя с ножом.

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      Владимир Седов
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