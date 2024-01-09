SHAMAN назвал себя работником светлой стороны

SHAMAN отреагировал на сравнения с Моргенштерном

Российский эстрадный певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на сравнения с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и назвал себя работником светлой стороны. Его цитирует Star Hit.

При этом артист отметил, что рэпер работает на темной стороне. «А я работаю и всегда работал на светлой стороне. И любая повестка, которая связана со мной, — позитивная. И это, я считаю, правильно и здорово, потому что этого очень не хватает в нашей стране», — заключил Дронов.

Ранее SHAMAN порассуждал о возможности дать интервью телеведущей Ксенией Собчак и журналисту и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов).