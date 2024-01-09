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15:44, 9 января 2024Культура

SHAMAN назвал себя работником светлой стороны

SHAMAN отреагировал на сравнения с Моргенштерном

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на сравнения с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и назвал себя работником светлой стороны. Его цитирует Star Hit.

При этом артист отметил, что рэпер работает на темной стороне. «А я работаю и всегда работал на светлой стороне. И любая повестка, которая связана со мной, — позитивная. И это, я считаю, правильно и здорово, потому что этого очень не хватает в нашей стране», — заключил Дронов.

Ранее SHAMAN порассуждал о возможности дать интервью телеведущей Ксенией Собчак и журналисту и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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      Варвара Кошечкина
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