SHAMAN порассуждал о возможности дать интервью Собчак и Дудю

SHAMAN заявил, что не видит смысла давать интервью Собчак и Дудю

Российский эстрадный певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, порассуждал о возможности дать интервью телеведущей Ксенией Собчак и журналисту и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Его слова приводит Star Hit.

По мнению артиста, телеведущая была бы не против пообщаться с ним. «В своих комментариях Ксения, нет-нет, да напишет про меня и что-то скажет. Мне так думается, что она была бы не против пообщаться. А от второго человека не было приглашений», — сказал он.

При этом Дронов подчеркнул, что на данный момент у него нет свободного времени, а также отметил, что не видит смысла в этом интервью. «Я предполагаю, что вопросы, которые мне бы задавали, были бы неинтересны. Поэтому смысла идти на это интервью просто нет», — заключил он.

Ранее российско-армянский режиссер Сарик Андреасян рассказал, что отменил запланированное на февраль интервью с Ксенией Собчак после ее участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды.