Сарик Андреасян отменил интервью Собчак после ее участия в вечеринке Ивлеевой

Режиссер Андреасян отменил интервью Собчак после ее участия в вечеринке Ивлеевой

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян рассказал, что отменил запланированное на февраль интервью с телеведущей Ксенией Собчак после ее участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Не хочу быть рядом. Я не считаю, что вседозволенность является частью свободы и счастья. Я человек скучный и хотел бы повзрослеть и постареть достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками», — говорится в публикации.

Андреасян назвал удивительным то, что «"богема" не чувствует берега» и не совсем понимает, что происходит вообще в мире. Он добавил, что прийти на мероприятие в одном носке можно, если речь идет о сцене, но в «бытовой жизни трясти им перед народом не стоит» — так он оценил образ рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на вечеринку обнаженным.

Режиссер также отметил, что любой известный и значимый артист — это лицо своей семьи, окружения, и государства. По его словам, «страшно, что именно эти люди считаются у нас звездами», и что «этих испорченных людей поддерживают такие же испорченные люди».

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды. Фото и видео с мероприятия возмутили многих россиян. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса.

24 декабря Ивлеева в видеообращении объяснила, что мероприятие посвящалось фотосессии журнала Playboy, которая не была опубликована из-за ухода издания из России в 2022 году. Она извинилась и пообещала передать вырученные деньги на благотворительность.