Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:53, 9 января 2024Культура

Солиста группы «Щенки» задержали в аэропорту после выступления без одежды

Солиста группы «Щенки» Тесли задержали в аэропорту после голого выступления

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково после выступления без одежды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, музыкант планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда уехать в Казахстан. До этого артист вышел на сцену в одном носке на половом органе. В процессе шоу носок был снят. Момент, в котором Тесли полностью оголился перед зрителями, попал на камеры.

В отношении солиста «Щенков», который повторил поступок рэпера Vacio, составили административное правонарушение за мелкое хулиганство. Сейчас артист находится в изоляторе временного содержания.

Ранее стало известно, что Тесли проверят на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) после выступления в одном носке.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Под Москвой после массового отключения тепла задержан высокопоставленный чиновник. Накануне проблемой занялся Путин

      На Украине заявили об острой нехватке управляемых зенитных ракет

      Американец попался в Москве с наркотиками

      В Минобороны сообщили об отходе подразделений ВСУ на одном из направлений

      Александр Емельяненко принял ислам

      России предрекли длительное сохранение кадрового дефицита

      Солиста группы «Щенки» задержали в аэропорту после выступления без одежды

      В России ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки

      Редкого для Камчатки зверя сняли на видео во время патрулирования заповедника

      В Белоруссии завершили расследование о крупнейшем скам-сообществе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости