Солиста группы «Щенки» задержали в аэропорту после выступления без одежды

Солиста группы «Щенки» Тесли задержали в аэропорту после голого выступления

Солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково после выступления без одежды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, музыкант планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда уехать в Казахстан. До этого артист вышел на сцену в одном носке на половом органе. В процессе шоу носок был снят. Момент, в котором Тесли полностью оголился перед зрителями, попал на камеры.

В отношении солиста «Щенков», который повторил поступок рэпера Vacio, составили административное правонарушение за мелкое хулиганство. Сейчас артист находится в изоляторе временного содержания.

Ранее стало известно, что Тесли проверят на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) после выступления в одном носке.