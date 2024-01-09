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00:15, 9 января 2024Культура

Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» заподозрили в пропаганде ЛГБТ

Mash: солиста группы «Щенки» Тесли проверят на пропаганду ЛГБТ

Фото: @maxim_tesli

Солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Тесли проверят на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С соответствующей просьбой к генеральному прокурору Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он призвал привлечь Тесли к уголовной ответственности в случае выявленного правонарушения.

Об инциденте с солистом «Щенков» сообщалось 8 января. Певец вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге полностью обнаженным, надев на половой орган носок. Однако во время исполнения песни данный предмет гардероба сполз.

20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. В свою очередь рэпер Vacio понял идею мероприятия буквально и появился на вечеринке полностью голым, в одном носке, который он использовал не по назначению. Позднее его арестовали и обязали выплатить штраф.

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      Марина Совина
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