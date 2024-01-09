Стали известны детали ДТП с участием поэта Рубинштейна

Поэта Рубинштейна сбили на пешеходном переходе и протащили на капоте

Стали известны детали аварии, в которой был сбит 76-летний российский поэт Лев Рубинштейн. Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

На снимках, опубликованных порталом, видно, как автор лежит на дороге, а сотрудники скорой оказывают ему первую помощь. Отмечается, что водитель автомобиля наехал на поэта на пешеходном переходе и протащил его на капоте. Очевидцы сообщили, что после столкновения Рубинштейн потерял сознание. По предварительным данным, пострадавший получил перелом свода черепа.

Виновником ДТП оказался мужчина рабочей специальности — после произошедшего он начал по телефону отменять заказы и заявки, на которые должен был отреагировать. ДТП произошло на улице Марьина Роща — именно там проживает Рубинштейн.

Ранее сообщалось, что у сбитого машиной 76-летнего автора диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Помимо этого, состояние поэта осложняется отеком мозга. После случившегося пострадавшего доставили НИИ им. Склифосовского. Известно, что Рубинштейн перенес операцию, после которой его погрузили в лечебный сон. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и нестабильное.