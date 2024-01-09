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18:02, 9 января 2024Путешествия

Туристка побывала на Бали и пожаловалась на ошеломляющую стоимость воды

Фото: Iurii Stepanov / Shutterstock / Fotodom

Австралийская туристка побывала на Бали и пожаловалась на завышенную стоимость воды в ресторанах. Своей историей она поделилась в соцсетях, на пост обратило внимание издание Daily Mail.

Как пишет источник, в отеле Ayana Resort путешественница заплатила «ошеломляющую сумму» за две бутылки воды объемом 380 миллилитров — 240 тысяч рупий (1,4 тысячи рублей). При этом отмечается, что плата за обслуживание составила дополнительные 10 процентов.

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Шокированная туристка предупредила, что отдыхающим на Бали нужно «иметь глубокие карманы», чтобы позволить себе обедать в заведениях общественного питания.

Пользователи сети поддержали автора поста. «Отдых на Бали уже далеко не такой дешевый, как раньше», «Все знают, что это очень дорогое место для посещения», — написали они в комментариях.

Ранее сообщалось, что семья россиян заплатила почти два миллиона рублей за новогодний отдых на индонезийском острове. В пакет были включены 12 дней проживания в отеле без питания.

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      Мария Борисова
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