Самый дорогой отдых россиян на Новый год обошелся по цене автомобиля

OneTwoTrip: самый дорогой новогодний отдых россиян обошелся в 4 миллиона рублей

Самый дорогой отдых россиян на новогодние праздники обошелся более чем в четыре миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что компания из трех взрослых и двух детей поедет отдыхать в пятизвездочный отель в Дубае на десять дней (завтраки включены в стоимость). По данным портала Auto.ru, примерно за такую же цену в России можно приобрести автомобиль. Например, внедорожник Chery Tiggo 8 Pro e+ в комплектации Ultimate стоит от четырех миллионов рублей.

Также стало известно, что семья с ребенком заплатила за три дня в пятизвездочном отеле Нью-Йорка более двух миллионов рублей (в стоимость входят завтраки). Еще одна семья россиян проведет 12 дней на Бали почти за 1,9 миллиона рублей (питание не входит).

По данным аналитиков сервиса, самый дорогой новогодний отдых в России обошелся в 1,5 миллиона рублей. За эти деньги один путешественник забронировал виллу в Сочи на 17 дней. На втором месте оказалась семья россиян, решившая отдохнуть шесть дней в Архызе за 660 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров бронирование на сумму 652 тысячи рублей в Эсто-Садке. Там компания из четырех человек будет отдыхать восемь дней в пятизвездочном отеле.

Ранее россияне рассказали о путешествии мечты в Новый год. Выяснилось, что большинство отечественных туристов хотели бы отметить праздник на горнолыжном курорте.