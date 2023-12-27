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09:01, 27 декабря 2023Путешествия

Самый дорогой отдых россиян на Новый год обошелся по цене автомобиля

OneTwoTrip: самый дорогой новогодний отдых россиян обошелся в 4 миллиона рублей

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Самый дорогой отдых россиян на новогодние праздники обошелся более чем в четыре миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что компания из трех взрослых и двух детей поедет отдыхать в пятизвездочный отель в Дубае на десять дней (завтраки включены в стоимость). По данным портала Auto.ru, примерно за такую же цену в России можно приобрести автомобиль. Например, внедорожник Chery Tiggo 8 Pro e+ в комплектации Ultimate стоит от четырех миллионов рублей.

Также стало известно, что семья с ребенком заплатила за три дня в пятизвездочном отеле Нью-Йорка более двух миллионов рублей (в стоимость входят завтраки). Еще одна семья россиян проведет 12 дней на Бали почти за 1,9 миллиона рублей (питание не входит).

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По данным аналитиков сервиса, самый дорогой новогодний отдых в России обошелся в 1,5 миллиона рублей. За эти деньги один путешественник забронировал виллу в Сочи на 17 дней. На втором месте оказалась семья россиян, решившая отдохнуть шесть дней в Архызе за 660 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров бронирование на сумму 652 тысячи рублей в Эсто-Садке. Там компания из четырех человек будет отдыхать восемь дней в пятизвездочном отеле.

Ранее россияне рассказали о путешествии мечты в Новый год. Выяснилось, что большинство отечественных туристов хотели бы отметить праздник на горнолыжном курорте.

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      Марина Черняк
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