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12:24, 21 декабря 2023Путешествия

Россияне рассказали о путешествии мечты в Новый год

«Туту»: большинство россиян мечтают отметить Новый год на горнолыжном курорте

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Большинство российских туристов — 17 процентов — хотели бы отметить Новый год на горнолыжном курорте. О путешествии мечты соотечественники рассказали в рамках исследования сервиса путешествий «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

16 процентов опрошенных заявили, что предпочли бы отправиться на теплое море. Еще 13 процентов выбрали катание на упряжках с хаски на фоне зимних пейзажей и кормление оленей в регионах России.

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«12 процентов мечтают отпраздновать Новый год в одном из теплых регионов России, столько же респондентов хотели бы отправиться в новогодний тур за границу: покататься на оленьих упряжках в Финляндии или побродить по праздничным улицам Европы», — уточняется в результатах исследования.

Кроме того, 11 процентов опрошенных предпочли поездку в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге или в терем Снегурочки в Костроме. 10 процентов россиян мечтают отпраздновать Новый год на Красной площади в Москве, а 9 процентов заявили, что хотели бы оказаться в этот момент в самолете или поезде с друзьями.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предупредил россиян о подорожании турпоездок на треть в 2024 году. По его словам, если авиасообщение будет расширяться, а конкуренция между авиакомпаниями сохранится, то рост цен на размещение может быть нивелирован подешевевшей перевозкой.

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      Зарина Дзагоева
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